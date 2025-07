Maxi rogo in un'azienda di riciclaggio di rifiuti nel casertano - VIDEO Vigili del fuoco in azione a Torre Lupara, nel comune di Pastorano

Continuano senza sosta, da ieri sera, le operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco di Caserta e di squadre arrivate anche da alcuni distaccamenti del grosso incendio che ha interessato un'azienda di riciclaggio di rifiuti in località Torre Lupara nel comune di Pastorano.

Sul posto tre squadre: una della sede centrale, una del distaccamento di Teano e una del distaccamento di Piedimonte Matese. Sul posto anche tre Autobotti, due del Comando di Caserta ed una del Comando di Frosinone. Dopo le prime difficili ore in cui l'incendio minacciava i capannoni limitrofi, i Vigili del Fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme e l'incendio è sotto controllo.

Al termine delle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco con le forze dell'ordine intervenute effettueranno i sopralluoghi per stabilire le cause che hanno scatenato il rogo che ha provocato da ieri una densa nube di fumo nero.

Dati sull'inquinamento ovviamente sono monitorati dall'Arpac che sta effettuando dei compionamenti sia nei pressi che a distanza dal luogo dell'incendio

“A causa del vasto incendio in corso, stanno arrivando rinforzi dei Vigili del Fuoco da Napoli per supportare le operazioni di spegnimento - hanno fatto sapere nella serata di ieri dal Comune di Pastorano - Le fiamme, molto alte e intense, stanno impedendo agli enti competenti, tra cui ASL e NOE, di effettuare i rilievi ambientali necessari. In via precauzionale si raccomanda alla cittadinanza di non uscire di casa e di tenere porte e finestre chiuse”.