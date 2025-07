Virus West Nile, primo morto accertato in Campania: è un 80enne con patologie L'uomo è deceduto in ospedale: un'altra persona è ricoverata con la stessa infezione

La Campania registra il primo morto da West Nile: si tratta di un 80enne di Maddaloni, spirato all'ospedale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta.

L'uomo, stando a quanto si apprende da fonti sanitarie, aveva diverse patologie pregresse. Nello stesso nosocomio è ricoverato un altro anziano - anch'egli originario di Maddaloni - e contagiato dal virus del Nilo.

Il sindaco Andrea De Filippo ha criticato "l'inerzia della autorità sanitarie competenti" ed ha annunciato "massicci e ripetuti di disinfezione adulticida e larvicida sul territorio". Il primo è in programma proprio in serata.

"La situazione - ha assicurato il primo cittadino - è sotto controllo e non ricorrono gli estremi per dar luogo a comportamenti improntati ad un allarme generalizzato ed ingiustificato. Continueremo a monitorare la situazione, aggiornandovi sugli sviluppi del caso. Riteniamo, tuttavia, che l'assunzione di normali comportamenti di prevenzione generale possa essere sufficiente ad evitare il ripetersi di situazione di infezione, così come riferito dalle autorità sanitarie", le parole indirizzate ai maddalonesi.