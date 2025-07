Il virus West Nile provoca un altro morto in Campania: tre vittime Si tratta di un uomo di 68 anni, ricoverato in ospedale

Era ricoverato in ospedale ad Aversa il 68enne originario di Trentola Ducenta - nel casertano - deceduto per infezione da West Nile. Si tratta della terza vittima in Campania, dopo quella di Maddaloni e Pomigliano d'Arco.

Complessivamente, sono 7 i decessi in Italia a causa del virus trasmesso dalle zanzare. Asl e Comuni si stanno attrezzando con massicce campagne di disinfestazione.

I medici raccomandano cautela, soprattutto per le persone più fragili, ma allo stesso tempo fanno sapere che non c'è una situazione d'emergenza.