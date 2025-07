Capua, destinatario di un provvedimento per la carcerazione: arrestato Manette per un 40enne, originario di Caserta

Gli agenti della polizia stradale di Napoli Nord, durante un servizio di vigilanza dei caselli autostradali di Capua, hanno controllato un’auto con a bordo un uomo che, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo.

I poliziotti hanno accertato che era destinatario di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, lo stesso dovrà espiare la pena di 4 anni e 10 giorni di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.