Caserta: notificati negli ultimi tre mesi circa 200 provvedimenti Misure di prevenzione emesse dal questore Andrea Grassi

La polizia di Caserta ha notificato circa 200 provvedimenti del questore, emessi negli ultimi 3 mesi, relativi a misure di prevenzione.

Fra questi: 43 fogli di via obbligatori, che obbligano le persone socialmente pericolose a lasciare il comune dal quale vengono allontanati, 9 daspo, per vietare l’accesso a eventi sportivi, 12 dacur, che limitano la frequentazione di aree urbane o esercizi commerciali, circa 40 ammonimenti, in casi di violenza domestica e atti persecutori.

Durante un servizio di controllo del territorio, inoltre, la squadra volante del commissariato di pubblica sicurezza di Aversa ha arrestato un 42enne per spaccio di droga: aveva nascosto una busta contenente 60 grammi di cocaina sotto un’auto in sosta. Dopo l’arresto, è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere