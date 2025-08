Sequestrato lido balneare intestato a pregiudicato legato a clan Blitz della Guardia di Finanza a Castelvolturno

Un lido balneare situato sul litorale di Castel Volturno, in provincia di Caserta, è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto della criminalità organizzata e alla tutela dell’ambiente.

Le indagini, coordinate dalla Procura Generale di Napoli e dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno portato all’individuazione di una società che gestiva il lido, risultata intestata a un pregiudicato con condanna definitiva per delitti legati alla criminalità organizzata.

Il sequestro ai sensi del Codice Antimafia

Il provvedimento di sequestro è stato emesso in base alle norme previste dal Codice Antimafia, che vietano a soggetti condannati per reati di mafia di beneficiare di concessioni pubbliche, come quelle per la gestione di stabilimenti balneari.

Nonostante ciò, la società in questione continuava a godere della concessione per la gestione del lido, situazione che ha spinto le autorità ad intervenire con fermezza.

Collaborazione tra forze dell’ordine e autorità locali

L’operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Caserta, dalla Compagnia Mondragone della Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto di Castel Volturno, che hanno coordinato le attività investigative e di controllo.

Questa azione rappresenta un importante passo nella lotta alla criminalità organizzata e nella salvaguardia del territorio e dell’ambiente marino del litorale campano.