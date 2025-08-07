Lavoro, strage senza fine: sepolto da coltre di terra, muore operaio

L'uomo era impegnato nella posa di una condotta fognaria

Rocca D'Evandro.  

Ancora una vittima sul lavoro in Campania: l'ultima tragedia è avvenuta a Rocca d'Evandro, nel casertano, al confine con il comune laziale di San Vittore.

Un operaio è morto dopo essere rimasto sepolto da una coltre di terra. L'incidente, stando a quanto si apprende, sarebbe avvenuto durante la posa in opera della rete fognaria.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca: avviate le indagini per capire cosa abbia provocato il cedimento del terreno che ha travolto l'operaio, che si trovava all'interno dello scavo. 

La Procura di Cassino ha aperto un'inchiesta: intanto il cantiere è stato sequestrato.

