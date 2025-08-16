Auto contromano in autostrada: la polizia stradale evita strage Sanzione pari a euro 4000 per un automobilista

La polizia stradale è intervenuta per fermare un’auto che stava percorrendo contromano l’autostrada A1. L’allarme è scattato immediato, quando diversi automobilisti hanno segnalato il veicolo all’altezza dell’area di servizio “San Nicola Ovest”.

Grazie all’attivazione dei pannelli autostradali di emergenza e all’intervento dei poliziotti della stradale con il dispositivo "safety car", il traffico è stato rallentato e il veicolo è stato intercettato tra gli svincoli di Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere.

Alla guida c’era un 30enne della provincia di Napoli, che è stato sanzionato con circa 4.000 euro di multa, il ritiro della patente e il fermo dell’auto per tre mesi.