Spaventoso incendio a Teano, in fiamme 40mila metri quadri di rifiuti Sul posto anche il nucleo batteriologico chimico nucleare

Dalle ore 19:00 i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono impegnati a spegnere un vasto incendio che si è sviluppato all’interno di un’azienda che effettua raccolta e stoccaggio dei rifiuti, sita nei pressi della SP 192 nel comune di Teano.

Una grossa colonna di fumo nero, visibile da lontano, ha invaso tutta l’area circostante creando molti disagi alla popolazione residente. Per domare l’incendio che ha interessato circa 40.000 mq di rifiuti , sul posto stanno lavorando tre squadre: una proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese, una proveniente dal distaccamento di Teano ed una proveniente dal distaccamento di Afragola del Comando di Napoli.

Sul posto sono intervenute, in supporto alle squadre, anche due autobotti: una dalla sede centrale del Comando, una dal distaccamento di Aversa. Sempre sul posto si trova anche il nucleo N.B.C.R. ( Nucleo Batteriologico Chimico Nucleare) del Comando di Caserta.