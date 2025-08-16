Incendio a Teano: monitoraggio inquinanti atmosferici

Tecnici del dipartimento di Caserta dell’Arpa Campania, attivati dalla prefettura di Caserta, sono intervenuti in sinergia con i vigili del fuoco nel territorio comunale di Teano, a seguito dell’incendio divampato questo pomeriggio nella sede dell’azienda Campania energia, specializzata nella gestione di rifiuti non pericolosi, prevalentemente plastici.
Al momento l’incendio appare ancora in corso. Il personale Arpac ha avviato il monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili dispersi in atmosfera nell’area interessata. I risultati degli accertamenti in corso verranno diffusi non appena disponibili.