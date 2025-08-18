Incendio a Teano, il sindaco: lavoro vigili del fuoco prosegue senza sosta Scoglio: "Domani esiti del primo monitoraggio Arpac"

Proseguono anche oggi le operazioni spegnimento dell'incendio che sabato ha coinvolto un'azienda di Teano che si occupa di rifiuti. Ad aggiornare sullo stato dell'intervento è il sindaco del comune casertano, Giovanni Scoglio assicurando che “in relazione al rogo in Località Palmieri, continua senza sosta il lavoro dei Vigili del Fuoco, che non si sono fermati nemmeno durante la notte”.

E dunque, il primo cittadino di Teano, con un nuovo post pubblicato sui social, illustra le operazioni in corso per far fronte alle fiamme e chiarisce: “Siamo ancora nella fase dello "-'smassamento', nel senso che è necessario togliere, via via, il materiale spento in superficie per far fuoriuscire quello sottostante, ancora ardente. Per velocizzare questa operazione, è stato già richiesto l'intervento di un secondo escavatore. Siamo altresì in attesa della 'tenaglia meccanica', indispensabile per la rimozione del tetto dei capannoni, al fine di consentire agli operatori di raggiungere agevolmente anche le parti più interne dell'incendio. Tali operazioni sono molto complesse e richiederanno ancora giorni di lavori”.

Incendio a Teano: attesi i primi esiti del monitoraggio Arpac

“Domattina – scrive ancora Giovanni Scoglio - arriveranno anche gli esiti del primo monitoraggio sulla qualità dell'aria, effettuato sabato sera dall'Arpa Campania, e stiamo per installare anche un rilevatore fisso di diossine nel centro della Città. Sarà mia premura tenervi costantemente aggiornati anche su questo aspetto. Resta attuale la necessità di osservare le precauzioni già raccomandate nei precedenti avvisi”.



