Tragedia a Maddaloni: il 24enne Davide Massaro muore in un incidente stradale

Un'altra giovane vita spezzata troppo presto: Maddaloni piange la morte di Davide Massaro, 24 anni, deceduto in un incidente stradale avvenuto sulla Migliara 56 a Terracina, nel Lazio.
Figlio di uno stimato colonnello dell'Esercito, Davide è deceduto mentre tornava a casa a bordo della sua Smart. Per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell'auto, andandosi a schiantare contro un albero.
L'intera comunità di Maddaloni è a lutto: tanti i messaggi di cordoglio per la tragedia che ha colpito direttamente Francesco Ianniello, zio di Davide ed esponente politico locale molto conosciuto in città.