Rapina e maltrattamenti nei confronti della compagna: arrestato I poliziotti sono intervenuti in seguito a una segnalazione di aggressione domestica

La polizia ha arrestato a Caserta un giovane di origine rumena, accusato di rapina e maltrattamenti nei confronti della compagna.

I poliziotti sono intervenuti in seguito a una segnalazione di aggressione domestica e, giunti sul posto, hanno trovato la vittima e avviato le indagini.

È emerso che la donna era da tempo vittima di violenze da parte del compagno, culminate in un litigio con calci e pugni, dopo che lei si era rifiutata di dargli denaro per acquistare droga e alcol.

Dopo averle sottratto del denaro con la forza, è fuggito dalla finestra, ma è stato rintracciato poco dopo nelle vicinanze. Al termine delle procedure di rito, è stato associato alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.