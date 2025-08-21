Operaio resta incastrato in un macchinario: 4 dita tranciate Grave incidente a Pignataro Maggiore

Un operaio originario di Napoli è rimasto gravemente ferito ieri mattina a Pignataro Maggiore, lungo la Statale Appia, mentre lavorava presso un’azienda di telecomunicazioni. L’uomo stava operando su un macchinario quando il suo braccio sinistro è rimasto incastrato, provocandogli una frattura e diverse ferite lacero-contuse, con la perdita di quattro dita.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Un collega ha prontamente allertato i soccorsi, che sono intervenuti rapidamente per liberare l’operaio e prestargli le prime cure sul posto. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale per ricevere assistenza specialistica.

Indagini e accertamenti in corso

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri della compagnia locale e l’Ispettorato del Lavoro, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le autorità stanno verificando il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro e le eventuali responsabilità dell’azienda.

Cause ancora da chiarire

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Al momento, si ipotizzano un possibile errore umano o una carenza nelle misure di sicurezza adottate dall’azienda. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire ogni dettaglio dell'accaduto.