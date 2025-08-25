Poliziotto si tuffa in mare e salva due giovani a rischio annegamento Tragedia sfiorata sul litorale domitio

Sul litorale domitio, due giovani bagnanti in difficoltà a causa del mare agitato e del forte vento sono stati salvati dalla polizia.

Una volante del commissariato di Castel Volturno, passando in via del Mare, ha notato alcune persone che cercavano di soccorrere i ragazzi, lontani dalla riva.

Uno dei poliziotti si è spogliato dell’uniforme e si è tuffato in acqua, riuscendo a raggiungerli e a riportarli a riva. Nel frattempo, il personale sanitario del 118 è intervenuto per prestare le prime cure, trasportando uno dei due giovani al pronto soccorso di Pinetagrande per sintomi riconducibili a un principio di annegamento.