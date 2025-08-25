Minaccia la propria compagna di darle fuoco: arrestato un 52enne

L'intervento fulmineo della polizia a Caserta

minaccia la propria compagna di darle fuoco arrestato un 52enne

Due arresti

Caserta.  

Due arresti della polizia di Caserta. Un primo ha riguardato un uomo di 52 anni, con precedenti, che ha aggredito la propria compagna, minacciando di darle fuoco.

È stato rintracciato ed associato alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. In occasione di un secondo intervento in area periferica della città, la squadra volante è intervenuta per una lite all’interno di un camper.

Una donna di 45 anni, con numerosi precedenti, ha aggredito i poliziotti durante il controllo, causando lesioni a uno di loro e danneggiando l’auto di servizio.

È stata arrestata, mentre per l’uomo coinvolto nella lite, un cittadino nordafricano di 35 anni, sono state avviate le procedure di espulsione. Il camper, risultato rubato, è stato restituito al legittimo proprietario

