Minaccia la propria compagna di darle fuoco: arrestato un 52enne L'intervento fulmineo della polizia a Caserta

Due arresti della polizia di Caserta. Un primo ha riguardato un uomo di 52 anni, con precedenti, che ha aggredito la propria compagna, minacciando di darle fuoco.

È stato rintracciato ed associato alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. In occasione di un secondo intervento in area periferica della città, la squadra volante è intervenuta per una lite all’interno di un camper.

Una donna di 45 anni, con numerosi precedenti, ha aggredito i poliziotti durante il controllo, causando lesioni a uno di loro e danneggiando l’auto di servizio.

È stata arrestata, mentre per l’uomo coinvolto nella lite, un cittadino nordafricano di 35 anni, sono state avviate le procedure di espulsione. Il camper, risultato rubato, è stato restituito al legittimo proprietario