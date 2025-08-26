Picchia la convivente e aggredisce i carabinieri: arrestato 42 enne a Cesa L'uomo si trova ora ai domiciliari

Un episodio di violenza domestica è avvenuto ieri sera a Cesa, nel Casertano. Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Aversa con le accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’aggressione alla convivente

Secondo quanto ricostruito, il 42enne avrebbe picchiato e minacciato la propria convivente, una donna di 35 anni, all’interno della loro abitazione. Le cause dell’aggressione sono ancora in fase di accertamento, ma il gesto rappresenta un chiaro caso di violenza sulle donne.

L’intervento dei carabinieri

All’arrivo dei militari, l’uomo ha tentato di sottrarsi all’identificazione e ha ingaggiato una breve colluttazione con i carabinieri. Nonostante le difficoltà, i militari sono riusciti a immobilizzarlo e a procedere con l’arresto.

Arresti domiciliari e rito direttissimo

Dopo l’arresto, il 42enne è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre, in attesa del rito direttissimo, previsto nelle prossime ore.