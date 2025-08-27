Droga a Caserta: 49enne fermato in auto con crack e cocaina, scatta l’arresto Operazione dei Carabinieri nel centro città

Un uomo di 49 anni, originario di Caivano, è stato arrestato a Caserta dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale. L’operazione è avvenuta questa mattina, durante un servizio di controllo sul territorio.

Il controllo dell’auto e il sequestro della droga

L’uomo, che si trovava a bordo della propria auto, è stato notato dai militari per il suo atteggiamento sospetto mentre percorreva alcune strade del centro. Dopo un breve pedinamento, i carabinieri hanno deciso di fermarlo e procedere a una perquisizione personale e veicolare.

Durante il controllo sono stati rinvenuti: 3,1 grammi di crack; 2,6 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio; 265 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Arresto e attesa del rito direttissimo

Il materiale sequestrato è stato immediatamente posto sotto custodia. Il 49enne, invece, è stato arrestato in flagranza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e condotto nelle camere di sicurezza della compagnia di Caserta.

L’uomo rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria e comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per il rito direttissimo.