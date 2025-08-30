Teano: continuano incessantemente le attività di monitoraggio ambientale Ecco un ultimo aggiornamento

Continuano incessantemente le attività di monitoraggio ambientale da parte dell’Arpa Campania connesse con i frequenti incendi che nelle ultime settimane hanno interessato siti logistici e produttivi.

In particolare, attualmente è in corso, nel territorio potenzialmente impattato dall’incendio divampato a Teano nella sede dell’azienda Campania Energia lo scorso 16 agosto, il monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili dispersi in atmosfera mediante campionatori posizionati in una serie di punti a distanza crescente dal sito dell’incendio: un campionatore (P2) è posizionato a ridosso del luogo dell’incendio (all’esterno del sito interessato, a circa 10 metri); altri due campionatori (P3 e P4) sono collocati a circa 600 metri dal luogo dell’incendio, rispettivamente in direzione Sud Ovest e Nord Est.

Un ultimo campionatore è collocato presso la sede del Comune di Teano. I nuovi risultati disponibili stamane riguardano i punti di campionamento P2 (10 metri da sito incendio) e P3 (circa 600 metri in direzione Sud Ovest). I dati, aggiornati allo scorso 28 agosto, sono indicati in tabella.

I risultati vengono pubblicati sul sito arpacampania.it, in particolare in una tabella aggiornata progressivamente non appena sono disponibili gli esiti delle analisi dei campioni, con l’indicazione della data di prelievo del campione e del punto di campionamento.

Dal quadro delle informazioni attualmente disponibili, emergono presso il sito dell’incendio (punto P2) concentrazioni ancora notevolmente superiori al valore di riferimento utilizzato dalla comunità scientifica (valore di riferimento 0,15 pg/Nm3 I-TEQ, fonte: Linee guida LAI-Germania), in aumento rispetto al dato precedente, in relazione verosimilmente alle concomitanti fasi di spegnimento dell’incendio, nonché alle variabili condizioni meteo-climatiche; nel punto P3 il dato, sebbene sensibilmente inferiore a quello misurato in P2, risulta comunque superiore al valore di riferimento.

Nel centro urbano di Teano sono emersi finora valori sempre inferiori al limite di quantificazione della metodica utilizzata. .