Furto d’auto e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 35enne di Napoli E' successo a Curti

I Carabinieri della Compagnia di Maddaloni, in provincia di Caserta, hanno arrestato un uomo di 35 anni di Napoli coinvolto in un furto d’auto e in una fuga spericolata che ha provocato il ferimento di un militare. L’operazione rientra nei servizi mirati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori nel territorio.

Il furto e la fuga a Curti

I fatti sono avvenuti ieri mattina a Curti, in via Vittorio Veneto. L’uomo, insieme ad altri due complici in corso di identificazione, ha rubato un’auto di proprietà di una donna di 34 anni di Santa Maria Capua Vetere. All’intimazione dell’alt da parte dei Carabinieri, il conducente ha tentato la fuga urtando lievemente alla gamba un militare, che ha poi ricevuto cure all’ospedale di Marcianise.

Sequestro dell’auto a noleggio e strumenti per furti

Nei pressi dell’abitazione del 35enne è stata sequestrata un’auto a noleggio utilizzata dai malviventi per spostarsi sul luogo del furto. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire numerosi strumenti utilizzati per furti d’auto, tra cui: chiavi elettroniche per veicoli; centraline auto; due jammer; una presa diagnostica OBD; cavetteria e codificatori.

Tutto il materiale è stato sequestrato per accertamenti.

Accuse e reati contestati

Al 35enne sono stati contestati diversi reati: resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, rapina impropria e furto aggravato. Le indagini proseguono per identificare gli altri due complici coinvolti nell’episodio.