Terra dei fuochi, contrasto ai reati ambientali: denunciato un 67enne I controlli della polizia a Casal di Principe

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi per la terra di fuochi, finalizzati al contrasto ai reati ambientali i poliziotti del commissariato di Casal di Principe, hanno sorpreso un un 67enne mentre trasportava rifiuti ferrosi e materiale plastico, senza la prescritta autorizzazione. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria ed il mezzo sequestrato.