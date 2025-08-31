Contrabbando sigarette, due denunce, c'è anche donna di 83 anni In casa la donna custodiva 366 pacchetti di bionde

A San Nicola La Strada i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Caserta hanno deferito in stato di libertà un uomo di 47 anni e una donna di 83, entrambi residenti in zona, per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ricettazione e commercio di prodotti con marchi contraffatti. Durante un controllo, il 47enne è stato sorpreso in possesso di 17 pacchetti di sigarette con loghi falsificati di note marche, privi del contrassegno dei Monopoli di Stato. Le sigarette, secondo quanto accertato, erano state acquistate poco prima dall'anziana. La successiva perquisizione presso l'abitazione dell'83enne ha permesso di rinvenire ulteriori 366 pacchetti di sigarette contraffatte, oltre a un'agenda con appunti riconducibili all'attività illecita. Sequestrata anche la somma di 70 euro in contanti, ritenuta provento della vendita clandestina.