Chiusa maxi discarica abusiva a Pastorano: non era mai stata bonificata L'area di 3mila metri quadrati era già stata sequestrata alcuni anni fa

Sequestrata a Pastorano, in provincia di Caserta, un'area di circa 3.200 metri quadrati trasformata in discarica abusiva. L'operazione è stata portata a termine dagli agenti della polizia provinciale di Caserta, coordinati dal comandante Mario Mennillo, con l'ausilio dell'esercito e del personale tecnico dell'Arpac. Nel sito sono stati rinvenuti circa diecimila metri cubi di rifiuti: materiali plastici e in gomma, guaine e altri residui di lavorazioni industriali, tutti altamente infiammabili.

Secondo le indagini, l'area era già sequestrata alcuni anni fa e mai sottoposta a bonifica ambientale come disposto dagli organi competenti. Il gestore è stato deferito all'autorità giudiziaria per violazione delle norme ambientali, in particolare per realizzazione e gestione di discarica abusiva.

"Non possiamo più accettare - ha dichiarato il presidente della Provincia di Caserta Anacleto Colombiano - che la nostra terra venga ancora violentata da persone senza scrupoli. Sono in corso interlocuzioni con la Prefettura per rafforzare i controlli nell'intera provincia con l'aiuto di tutte le forze dell'ordine. Non possiamo più tollerare i roghi tossici che per anni hanno avvelenato le nostre comunità. Il contrasto alle illegalità ambientali sarà sempre più incisivo, perché la tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini devono restare le nostre priorità".