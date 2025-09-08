Ancora morti sulle strade: incidente fatale per un giovane imbianchino

Giuseppe Guarda, 32 anni, viaggiava a bordo della sua Ducati in direzione Alife

Piana di Monte Verna.  

Si allunga il tragico elenco di morti sulle strade in Campania: ieri a perdere la vita è stato il 32enne Giuseppe Guarda, originario di Piana di Monte Verna.

Il giovane, di professione imbianchino, viaggiava in sella sua Ducati quando - per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Piedimonte Matese - è andato a schiantarsi lungo la Provinciale 331 che collega  Raviscanina e Sant'Angelo d'Alife.

L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 32enne. Il sindaco del comune casertano, Stefano Lombardi, si è fatto portavoce del dolore della sua comunità: "Un ragazzo serio, riservato e perbene. Certi accadimenti appaiono privi di ogni logica, lasciandoci nello sconforto più totale. Le più alte forme di rispetto e di condivisione del dolore restano il silenzio e la preghiera. Null'altro".

 

