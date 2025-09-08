Sessanta persone intossicate dalla salmonella: anche bimbo di un anno e mezzo Mal di testa, vomito e diarrea i sintomi: accertamenti in un ristorante della zona

Grave caso di intossicazione da salmonella in un ristorante di San Marcellino, nel casertano. Sessanta le persone coinvolte, tra cui un bimbo di un anno e mezzo e una donna incinta.

Il locale è stato chiuso dall’Asl di Caserta, in attesa delle analisi: le persone intossicate sono state ricoverate in vari ospedali del territorio con gli stessi sintomi, tra vomito, mal di testa e diarrea ma nessuna è in gravi condizioni.

Stando ai primi accertamenti non sarebbero emerse criticità nel locale: non si esclude che tra il personale della struttura possa esserci un portatore sano di salmonella, poi diffusa toccando i cibi.