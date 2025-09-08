Sessanta persone intossicate dalla salmonella: anche bimbo di un anno e mezzo

Grave caso di intossicazione da salmonella in un ristorante di San Marcellino, nel casertano. Sessanta le persone coinvolte, tra cui un bimbo di un anno e mezzo e una donna incinta.
Il locale è stato chiuso dall’Asl di Caserta, in attesa delle analisi: le persone intossicate sono state ricoverate in vari ospedali del territorio con gli stessi sintomi, tra vomito, mal di testa e diarrea ma nessuna è in gravi condizioni.
Stando ai primi accertamenti non sarebbero emerse criticità nel locale: non si esclude che tra il personale della struttura possa esserci un portatore sano di salmonella, poi diffusa toccando i cibi.