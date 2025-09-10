Lido gestito da imprenditore vicino ai Casalesi, scatta il sequestro Sigilli per un'attività balneare del litorale domizio

Un lido con bar-ristorante sul litorale di Castel Volturno è stato sequestrato in un'operazione congiunta condotta da Polizia, Guardia di finanza e Guardia costiera.

Nel mirino un'attività che, secondo la Procura di Santa Maria Capua Vetere, pur essendo formalmente intestata ad una società facente capo ad una 24enne del napoletana, era di fatto gestita dal padre, un 57enne ritenuto dagli inquirenti contiguo al clan dei Casalesi e già condannato in secondo grado.

I sigilli sono scattati in virtù del Codice antimafia.