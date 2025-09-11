Esce in cerca di funghi, si perde: ritrovata dopo una nottata nei boschi Vittima della disavventura una 73enne, che ha vagato per chilometri prima di essere recuperata

Nella serata di ieri il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato attivato dalla dirigente regionale della Protezione Civile per la ricerca di una donna dispersa nei boschi del territorio di San Potito Sannitico.

La donna 73enne, uscita insieme al marito per cercare funghi, nel rientro verso l’auto ha probabilmente imboccato un sentiero sbagliato, perdendo l’orientamento.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio e le squadre del CNSAS hanno avviato immediatamente le operazioni di ricerca, proseguite per tutta la notte in collaborazione con le altre forze presenti sul territorio (protezione civile, carabinieri, comunità montana, unità cinofila Partenopea-PC, vigili del fuoco)

Questa mattina la donna è stata individuata nel territorio comunale di Castello del Matese dopo aver camminato per chilometri nel tentativo di ritrovare la via che la portasse all’auto, nonostante le difficoltà di deambulazione.

Il Soccorso alpino e speleologico ha ricordato ancora una volta a tutti gli appassionati di montagna e attività boschive i consigli utili per evitare problemi:

• non separarsi mai dai propri compagni di escursione,

• portare con sé un telefono cellulare carico e dotarsi di torcia e abbigliamento adeguato,

- indossare indumenti adatti ed avere un ricambio.