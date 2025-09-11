Precipita da un ponteggio di 12 metri, muore operaio di 55 anni

Si aggiunge un'altra vittima al tragico elenco di morti sul lavoro. Un operaio di 55 anni della provincia di Caserta, Francesco Ortucci, è deceduto dopo essere precipitato da un ponteggio di circa 12 metri. L'incidente è avvenuto in provincia de L'Aquila, in Abruzzo.
L'impatto al suolo non gli ha lasciato scampo: l'operaio, originario di Casaluce, è deceduto. Sull'episodio la Procura di Sulmona ha aperto un'inchiesta.
Al momento della tragedia nel cantiere - uno dei tanti aperti per la ricostruzione post terremoto- c'erano anche i colleghi dell'operaio.