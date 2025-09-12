San Marcellino, non si ferma all'alt: arrestato dopo inseguimento L'uomo era in possesso di hashish

Un 32enne originario dell’Egitto, domiciliato a San Marcellino, in provincia di Caserta, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, al termine di un pericoloso inseguimento. L’uomo, già censurato, durante un normale servizio di controllo del territorio non si è fermato all’alt imposto dai militari, dando inizio a una fuga a bordo della propria autovettura.

La fine della corsa e la droga

La corsa è terminata in via Alberobello, a San Marcellino, dove il fuggitivo ha abbandonato il veicolo per cercare di dileguarsi a piedi tra le campagne circostanti. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a sottoporlo a perquisizione, durante la quale è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish.

Ulteriori verifiche hanno rivelato che l’uomo non era in possesso della patente di guida e che l’autovettura utilizzata era priva di copertura assicurativa e radiata dai pubblici registri. Il veicolo è stato quindi sequestrato e affidato a una ditta autorizzata, impedendo ulteriori rischi per la sicurezza stradale.

In attesa del rito direttissimo

Dopo le formalità di rito, il 32enne è stato condotto al proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità giudiziaria. L’uomo dovrà rispondere dei reati di detenzione di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente, mancata copertura assicurativa e intestazione fittizia di veicolo.