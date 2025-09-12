Incredibile alla processione: fuochi d'artificio sui fedeli, 7 persone ferite Durante i festeggiamenti per la Madonna dell'Annunziata

Un momento di festa si è trasformato in un dramma: paura durante i festeggiamenti per la Madonna dell'Annunziata a San Cipriano d'Aversa.

Per un malfunzionamento della macchina che doveva sparare i fuochi d'artificio, è stato urtato il filo delle luminaerie, con gli artifici pirotenici che sono finiti addosso alle persone in attesa della processione all'esterno della chiesa e ai portatori della statua della Madonna.

Sette, complessivamente, le persone ferite e soccorse dai sanitari: all'ospedale di Aversa sono stati ricoverati 3 portantini, uno dei quali con una profonda ferita, mentre altre quattro persone sono state medicate con ferite lievi.

La Procura di Napoli Nord ha avviato gli accertamenti per verificare la regolarità dell'impianto e se lo spettacolo pirotecnico fosse autorizzato. Il sindaco di San Cipriano d'Aversa, intanto, ha sospeso tutte le autorizzazioni relative a spettacoli pirotecnici, vietando anche l'utilizzo di petardi e fuochi.