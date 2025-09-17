Bambino in bilico sul davanzale: salvato dai carabinieri Lo aveva notato un vicino: aveva approfittato di un momento di riposo della madre

A Capua (Caserta) un bambino di 10 anni è stato messo in salvo grazie all'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Capua. Un cittadino aveva segnalato al numero unico di emergenza 112 la presenza del minore, pericolosamente arrampicato sul davanzale di una finestra al terzo piano di un'abitazione in via Principi dei Normanni, intento a mimare il gesto di volersi lanciare nel vuoto.

La centrale operativa dei carabinieri di Capua ha immediatamente allertato vigili del fuoco e personale del 118, inviando contestualmente sul posto una delle pattuglie in circuito. Giunti in pochi minuti, i militari hanno constatato la gravità della situazione: mentre uno di loro, dalla strada, cercava di rassicurare il bambino invitandolo a non muoversi, il capo equipaggio è riuscito a raggiungere l'appartamento, dopo che la madre - in casa con altri due figli minori - ha aperto la porta al militare dell'Arma, che ha bussato insistentemente. Il carabiniere, guidato dalla donna, ha raggiunto la finestra, afferrando in tempo il bambino e portandolo in salvo.

Dalla ricostruzione è emerso che il piccolo, approfittando di un momento di riposo della madre, aveva spostato una poltrona vicino alla finestra e vi si era arrampicato, inconsapevole del pericolo. La vicenda si è conclusa senza conseguenze per il minore.