Sub scomparso in mare a Castel Volturno, ritrovato il corpo

A distanza di quasi 48 ore dalla scomparsa la Guardia Costiera ha ritrovato il corpo senza vita del sub scomparso in mare a Castel Volturno.
Esito tragico per il 66enne Giuseppe Izzo, che si era immerso con un amico per una battuta di pesca.
La motovedetta della Guardia Costiera lo ha individuato nei pressi di una scogliera al largo di uno stabilimento della zona, sepolto sotto la sabbia del fondale spostata con ogni probabilità dalla corrente.
La salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale di Caserta per l'autopsia.