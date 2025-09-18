"Preleva 8700 e dalli a un mio amico carabiniere": truffatore denunciato Solo l'intervento dei parenti di un 75enne ha evitato che la truffa andasse in porto

Un 19enne residente in provincia di Napoli è stato denunciato dai carabinieri per un tentativo di truffa ai danni di un pensionato 75enne di Capriati a Volturno (Caserta) commesso il 24 giugno scorso; per lo stesso episodio era stato denunciato ad agosto un 49enne di Melito di Napoli risultato intestatario dell'auto a noleggio utilizzata dal truffatore per raggiungere l'abitazione dell'anziano. Secondo quanto accertato dai carabinieri della stazione di Capriati, l'anziano ricevette una telefonata da un giovane che, spacciandosi come sue nipote e lamentando difficoltà economiche, gli chiese di prelevare 8700 euro dal conto-corrente postale e consegnare la somma ad un "amico carabiniere".

Ed in effetti poco dopo a casa del 75enne si presentò lo stesso giovane che aveva telefonato, identificato come il 19enne poi denunciato, che si finse carabiniere e pretese il danaro appena prelevato; solo l'arrivo improvviso dei parenti dell'anziano impedì la truffa, visto che il 19enne fuggì. Le successive indagini hanno permesso di individuare il giovane truffatore, già noto sempre per gli stessi reati. In una nota dell'ufficio stampa del Comando Provinciale dell'Arma di Caserta, si sottolinea "l'importanza della collaborazione dei cittadini", invitati "a prestare la massima attenzione a questo tipo di raggiri, sempre più diffusi e spesso diretti contro persone anziane".