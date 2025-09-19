Esplode fabbrica di rifiuti, bilancio pesantissimo: ci sono tre morti Ci sarebbe anche un disperso: bilancio provvisorio

E' di tre morti e un disperso il bilancio - purtroppo provvisorio - di un'esplosione avvenuta all'interno di un'azienda di rifiuti con sede a Marcianise, nel casertano.

Stando ad una primissima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia avvenuta durante alcuni lavori di manutenzione degli impianti, la "Ecopartenope".

Sul posto sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta.

Durissima la presa di posizione della Cgil Caserta e Napoli: "Un'altra tragedia intollerabile, di proporzioni enormi, che colpisce il mondo del lavoro nel nostro territorio. Le CGIL Caserta e Napoli e Campania, esprimono cordoglio profondo alle famiglie, vicinanza ai feriti e ai lavoratori coinvolti, e rabbia per le ennesime morti evitabili. Non si tratta di fatalità. È il fallimento di un sistema di fare impresa che uccide e che continua a non garantire sicurezza", l'atto d'accusa dei rappresentanti dei lavoratori.

Per i firmatari della nota è necessario avere "verità immediata su quanto accaduto, più controlli e ispettori e un piano straordinario per fermare questa strage silenziosa. Morire di lavoro è una vergogna nazionale. Ora basta".