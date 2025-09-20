Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, Amato: "Impegno per la sicurezza" Un minuto di raccoglimento per le vittime lunedì, in Consiglio comunale

«Esprimo profondo cordoglio per la tragedia avvenuta ieri a Marcianise, dove hanno perso la vita Ciro Minopoli , Antonio Donadeo e Pasquale De Vita in seguito a un'esplosione nello stabilimento Ecopartenope - ha detto Enza Amato, presidente del Consiglio comunale di Napoli - A loro sarà dedicato un momento di raccoglimento nel Consiglio comunale che si terrà lunedì 22 settembre".

"Questo incidente mortale sul lavoro conferma l'urgenza di rafforzare le misure di prevenzione e controllo nei luoghi di lavoro - ha continuato Amato - Stiamo continuando a contare vittime tra persone che svolgono il proprio dovere per sostenere le famiglie e contribuire all'economia del territorio". "Un episodio così grave conferma, ancora una volta, la necessità di strumenti concreti che non si limitino alla responsabilità individuale, ma poggino su sistemi di trasparenza e controllo, capaci di facilitare un monitoraggio immediato per cittadini, istituzioni, imprese e lavoratori sulle condizioni effettive dei luoghi di lavoro", ha concluso Amato.