Turisti si perdono in montagna: ritrovati Hanno chiamato i carabinieri dopo che erano rimasti bloccati tra rovi e spine

Momenti di paura per una coppia di turisti olandesi rimasta intrappolata durante un'escursione in montagna nel territorio del comune di Castel di Sasso (CASERTA), in località Vallata. L'uomo, 63enne originario di Maastricht e residente ad Amsterdam, e la moglie 60enne, medico, entrambi in vacanza, hanno perso l'orientamento durante un percorso escursionistico alle pendici dei monti Trebulani. Nel tentativo di ritrovare il sentiero principale, i coniugi sono finiti in una fitta vegetazione di rovi e spine, rimanendo bloccati; resisi conto della difficoltà, hanno quindi contattato il numero unico di emergenza "112", riuscendo a comunicare alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Capua la propria posizione, subito geolocalizzata dai militari grazie alle coordinate GPS del loro smartphone.

I militari, dopo aver rilevato che i due olandesi si erano smarriti in una zona impervia del territorio, hanno attivato la macchina dei soccorsi, inviando sul posto una pattuglia della Stazione Carabinieri di Formicola e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua, i Vigili del Fuoco di CASERTA, Protezione Civile e un'ambulanza del servizio 118. Mentre attendeva l'arrivo dei soccorsi, la coppia di turisti è rimasta costantemente in contatto con il Vice Brigadiere di turno alla Centrale Operativa dell'Arma. Dopo essere stati raggiunti e liberati dalla vegetazione, i turisti sono stati sottoposti a un controllo sanitario direttamente sul posto, senza necessità di ricovero. Scortati dai Carabinieri, i due coniugi sono stati riaccompagnati alla loro auto, parcheggiata nella frazione Strangolagalli di Castel di Sasso, e hanno potuto fare ritorno in autonomia nel B&B dove alloggiano in questi giorni, riprendendo la loro vacanza nel cuore della provincia di CASERTA.