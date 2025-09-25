Ferrante: "Tutela ambiente e salute in Campania priorità nazionale" Il decreto sulla Terra dei Fuochi consentirà finalmente di affrontare efficacemnete la problematica

"Il decreto sulla Terra dei Fuochi consentirà finalmente di affrontare in maniera efficace il risanamento ambientale in un territorio che sconta decenni di immobilismo.

Con questo provvedimento sarà possibile accelerare le operazioni di bonifica e, grazie al contributo essenziale di Forza Italia, vengono inasprite le pene per chi smaltisce illecitamente i rifiuti senza però colpire le imprese che rispettano le norme vigenti".

Lo scrive in una nota il deputato campano e Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante di Forza Italia.

Un passo in avanti fondamentale, che si aggiunge alla nomina del Commissario straordinario per la Terra dei Fuochi per attuare un piano programmatico di contrasto all’inquinamento ambientale. Il Governo ha voluto dare massima rilevanza al risanamento di un territorio martoriato da rifiuti e roghi tossici, che non può essere gestito con misure tampone come accaduto sinora ma richiede interventi strutturali e incisivi.

Oggi dimostriamo ancora una volta che la tutela ambientale e la salute dei cittadini in Campania sono una priorità nazionale".