Mondragone: droga e contanti in auto, arrestati due giovani Inseguimento notturno per le strade della città

Nella nottata, un inseguimento per le vie di Mondragone si è concluso con l’arresto di due giovani trovati in possesso di droghe e denaro contante. A finire nei guai sono stati un 19enne e un 16enne, entrambi residenti nel comune, fermati dai carabinieri del Reparto Territoriale durante un servizio di controllo del territorio.

La fuga e il blocco dei ragazzi

Secondo la nota dell’Arma, la pattuglia aveva notato una Fiat Punto in via Pignatelli. All’alt intimato dai militari, l’auto non si è fermata, tentando la fuga per circa due chilometri fino a via Caserta. Durante l’inseguimento, i due ragazzi hanno anche tentato di speronare l’autoradio dei carabinieri, ma sono stati bloccati senza conseguenze.

Sequestro di droga e denaro

La perquisizione dell’auto ha permesso di rinvenire diverse sostanze stupefacenti già suddivise in dosi: 7,16 grammi di cocaina; 5,14 grammi di crack, 8,60 grammi di hashish.

Inoltre, sono stati sequestrati 230 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Destinazione dei fermati

Il 19enne è stato condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere, mentre il 16enne è stato affidato al CPA di Napoli – Colli Aminei, come previsto per i minori coinvolti in reati.

Precedenti e cronologia

I carabinieri precisano che non è la prima volta che i due finiscono nei guai: solo due giorni prima, il 27 settembre, erano stati denunciati per possesso di cocaina, crack, un taser e quasi 240 euro in contanti. Nell’abitazione del 16enne era stata trovata anche marijuana suddivisa in otto dosi.