Investito e ucciso mentre attraversa sulle strisce, caccia al pirata La vittima è un 44enne che stava andando al lavoro: il conducente non si è fermato ed è scappato

Un vero e proprio bollettino di guerra sulle strade della Campania. L'ultima vittima è il 44enne Marco Ioime, investito e ucciso sulla statale Domiziana mentre attraversava sulle strisce pedonali.

L'uomo stava andando a lavoro, quando è stato travolto da un'auto in transito. L'impatto è stato violentissimo: Ioime è stato sbalzato per diversi metri e lasciato agonizzante sull'asfalto, perché il conducente non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga.

Il 44enne è deceduto al Pineta Grande Hospital, dov'era arrivato in condizioni critiche. Sulla tragedia indaga la polizia del commissariato di Castel Volturno. Acquisite anche le immagini di videosorveglianza della zona, per provare a risalire al pirata della strada.