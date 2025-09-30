Apprensione nel casertano dopo l'incendio di Mondragone: situazione monitorata In campo anche il nucleo nucleare, batteriologico, chimico e radiologico del comando di Caserta

Si sono concluse le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta a Mondragone, impegnati nello spegnimento di un incendio sviluppatosi all’interno di un deposito di una ditta contenente materiale di natura chimica, in particolare cloro, che ha generato una grossa nube di fumo bianco visibile da molto lontano.

In campo due squadre provenienti dai distaccamenti di Aversa e di Mondragone. All’arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno prontamente circoscritto la nuvola di fumo bianco, impedendo che l’incendio si propagasse al resto della struttura.

Le operazioni di spegnimento sono state condotte mediante l’utilizzo della schiuma in dotazione, specifica per la soppressione di incendi di questa tipologia. In supporto alle squadre operative è intervenuto anche il nucleo Nbcr (Nucleare, batteriologico, chimico e radiologico) del Comando di Caserta, insieme al carro autoprotettori, per garantire la massima sicurezza nelle operazioni di soccorso.

Successivamente, la squadra del distaccamento di Teano, con il supporto di un’autobotte, è intervenuta presso un’azienda agricola situata in una traversa della SS7, nel comune di Sessa Aurunca. A prendere fuoco è stato un capannone agricolo contenente mezzi, tra cui trattori ed autocarri, ed attrezzature varie per la semina.