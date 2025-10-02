Una villetta trasformata in deposito di prodotti fasulli: scatta il blitz Sequestrati dalla Finanza quasi 12mila prodotti contraffatti: denunciato un 30enne napoletano

Una villetta interamente trasformata in deposito di merce contraffatta: a scoprirla, a Castel Volturno, la Guardia di finanza del comando provinciale di Caserta.

Sequestrati oltre 11700 prodotti fasulli e denunciato per contraffazione e ricettazione un 30enne napoletano.

In azione i baschi verdi di Aversa, che hanno sorpreso l'indagato mentre movimentava pacchi nel fabbricato.

La successiva perquisizione dell’abitazione ha consentito di rinvenire articoli di moda tra calzature, abbigliamento ed accessori tra i più rinomati brand di lusso, tra i quali “Burberry”, “Dior”, “Dolce e Gabbana”, “Fendi”, “Gucci”, “Louis Vuitton”, “Prada”, “Valentino” e “Versace” che, per tipo di tessuto, foggia ed etichette, risultavano del tutto simili a quelli originali, già confezionati e pronti per la vendita.

Un vero e proprio “deposito del falso” apparso subito ai finanzieri, grazie anche all’analisi del packaging, visibilmente difforme da quello originale, nonché alla verifica dei codici QR che, diversamente dai prodotti autentici, non reindirizzavano ai siti web ufficiali delle note case produttrici.

Qualora immessa sul mercato, la merce illegale avrebbe fruttato oltre 300mila euro.