Incendio di Mondragone: risultati monitoraggio inquinanti atmosferici

Sono disponibili i risultati del primo ciclo di monitoraggio effettuato con un campionatore ad alto flusso collocato a circa 250 metri dal sito oggetto di incendio lo scorso 29 settembre nel territorio comunale di Mondragone.
La sommatoria delle concentrazioni di diossine, furani, policlorobifenili aerodispersi è risultata inferiore al valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunità scientifica, indicato dal Lai, organismo tecnico della Repubblica federale tedesca (valore riscontrato 0,065 picogrammi per metro cubo in termini di tossicità totale equivalente - pg/Nm3 I TEQ - rispetto a 0,150 pg/Nm3 I TEQ valore Lai). I risultati si riferiscono a un periodo di monitoraggio compreso tra il pomeriggio dello scorso 29 settembre e il pomeriggio del 30 settembre.
È in corso inoltre il monitoraggio della qualità dell’aria con un laboratorio mobile installato lo scorso 30 settembre in un’area abitata del territorio di Mondragone a poco più di un chilometro dal sito dell’incendio.
I risultati aggiornati a stamane non hanno mostrato, relativamente agli inquinanti monitorati, superamenti dei limiti di legge applicabili né andamenti delle concentrazioni orarie che siano chiaramente riconducibili all’incendio.
A partire da lunedì prossimo sono in programma anche prelievi di terreno superficiale (top soil) nelle aree potenzialmente interessate dalla ricaduta degli inquinanti diffusi a seguito dell’evento.
Per l’individuazione delle aree potenzialmente interessate, l’Agenzia si è avvalsa della modellistica fornita dall’Osservatorio regionale sicurezza alimentare (Orsa).