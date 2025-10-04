Pedone travolto e ucciso sulla Domiziana: rintracciato presunto investitore

Gravemente indiziato per omicidio stradale ed omissione di soccorso

pedone travolto e ucciso sulla domiziana rintracciato presunto investitore

Le indagini della polizia

Castel Volturno.  

I poliziotti del commissariato di Castel Volturno hanno identificato e rintracciato l’automobilista ritenuto responsabile di aver investito lunedì scorso, un pedone sulla statale Domiziana causandone la morte.

Dopo l’avvenimento, l’autore si era allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso o attendere l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli operatori di Polizia sono riusciti ad identificare la persona che si trovava al volante al momento dell’incidente, gravemente indiziato per omicidio stradale ed omissione di soccorso.

Ultime Notizie