Schianto tra auto e moto: Giuseppe muore a soli 17 anni

Ancora sangue sulle strade in Campania

schianto tra auto e moto giuseppe muore a soli 17 anni

Dolore nel casertano...

San Prisco.  

Week end di sangue sulle strade in Campania. Dolore nel casertano. Giuseppe, un giovane di soli 17 anni, è morto tragicamente in sella alla sua moto dopo essersi scontrato con un'auto. 

L'incidente si è verificato all'incrocio tra via Carceri Vecchie e via Agostino Stellato. Sul posto i sanitari del 118 allertati dalla centrale operativa.

Soccorsi tempestivi ma purtroppo inutili. Troppo gravi le lesioni riportate a seguito del violento impatto. Non c'è stato nulla da fare.

Il cordoglio dell'amministrazione comunale: "Una notizia che sconvolge tutta la nostra comunità. Alla mamma, al papà e al fratello le più sentite condoglianze da parte dell'intera amministrazione comunale. Giunga a loro, ai familiari e a quanti lo conoscevano la nostra vicinanza”.

