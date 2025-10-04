Schianto tra auto e moto: Giuseppe muore a soli 17 anni

Week end di sangue sulle strade in Campania. Dolore nel casertano. Giuseppe, un giovane di soli 17 anni, è morto tragicamente in sella alla sua moto dopo essersi scontrato con un'auto.
L'incidente si è verificato all'incrocio tra via Carceri Vecchie e via Agostino Stellato. Sul posto i sanitari del 118 allertati dalla centrale operativa.
Soccorsi tempestivi ma purtroppo inutili. Troppo gravi le lesioni riportate a seguito del violento impatto. Non c'è stato nulla da fare.
Il cordoglio dell'amministrazione comunale: "Una notizia che sconvolge tutta la nostra comunità. Alla mamma, al papà e al fratello le più sentite condoglianze da parte dell'intera amministrazione comunale. Giunga a loro, ai familiari e a quanti lo conoscevano la nostra vicinanza”.