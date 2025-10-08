Evade dai domiciliari due volte in poche ore: arrestato e denunciato Un 52enne di Maddaloni

Incredibile episodio di cronaca nel Casertano. Un uomo di 52 anni, residente a Maddaloni, è stato sorpreso due volte in poche ore fuori dalla propria abitazione, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato dapprima arrestato e successivamente denunciato per evasione.

Il primo arresto nella notte

La prima evasione è avvenuta nella notte tra il 7 e l’8 ottobre. Durante un normale servizio di controllo del territorio, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Maddaloni hanno notato il 52enne aggirarsi per le vie del paese, lontano da casa e senza alcuna autorizzazione.

Fermato e identificato, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. Dopo le formalità di rito, è stato ricondotto presso la propria abitazione.

Seconda evasione poche ore dopo

Solo poche ore più tardi, nella mattinata di mercoledì 8 ottobre, il 52enne ha nuovamente violato i domiciliari, uscendo ancora una volta senza permesso. I militari dell’Arma, durante un nuovo controllo, lo hanno trovato nuovamente in strada.

Questa volta, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per lo stesso reato di evasione.

Il processo per direttissima

Dopo i due episodi ravvicinati, il 52enne è stato accompagnato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dove è stato giudicato con rito direttissimo. L’episodio ha destato stupore tra i cittadini di Maddaloni, per la recidiva e l’audacia del gesto.