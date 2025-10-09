Prodotti scaduti o privi di tracciabilità: polizia e Asl in azione nel casertano Sequestrati circa 40 kg di alimenti

I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Maddaloni, unitamente al personale dell’Asl e della polizia locale, hanno sottoposto a controllo amministrativo alcuni esercizi commerciali per verificare la sussistenza dei requisiti minimi per la vendita e distribuzione di alimenti.

Nel corso degli accertamenti espletati presso un piccolo negozio di alimentari, gli operatori hanno constatato il pessimo stato di conservazione dei prodotti, alcuni dei quali risultavano scaduti o privi di tracciabilità. Di conseguenza, hanno proceduto al sequestro di circa 40 kg di alimenti.

