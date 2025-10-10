Evasione dell'Iva, maxi sequestro ad un'azienda di impianti idraulici

Da inizio anno sono stati restituiti all'Erario 125 milioni di euro

San Tammaro.  

Evasione dell'Iva, sequestrati 3 milioni di euro ad un'azienda di San Tammaro operante nel settore del commercio di apparecchi e accessori di impianti idraulici. Le misure eseguite dalla Guardia di finanza di Caserta su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere hanno interessato il rappresentante legale della società.

L'inchiesta è partita da una verifica dell'Agenza delle Entrate: contestato il mancato versamento dell'Iva nel 2022. Di qui il sequestro, disposto dal giudice per le indagini preliminari, per un importo pari alla somma evasa.

I sigilli sono scattati per somme di denaro e beni aziendali. La procura di Santa Maria Capua Vetere ha ricordato come nel 2025 l'ufficio guidato da Pierpaolo Bruni ha consentito di recuperare e restituire all'Erario oltre 125 milioni di euro.

