Evasione dell'Iva, maxi sequestro ad un'azienda di impianti idraulici

Evasione dell'Iva, sequestrati 3 milioni di euro ad un'azienda di San Tammaro operante nel settore del commercio di apparecchi e accessori di impianti idraulici. Le misure eseguite dalla Guardia di finanza di Caserta su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere hanno interessato il rappresentante legale della società.
L'inchiesta è partita da una verifica dell'Agenza delle Entrate: contestato il mancato versamento dell'Iva nel 2022. Di qui il sequestro, disposto dal giudice per le indagini preliminari, per un importo pari alla somma evasa.
I sigilli sono scattati per somme di denaro e beni aziendali. La procura di Santa Maria Capua Vetere ha ricordato come nel 2025 l'ufficio guidato da Pierpaolo Bruni ha consentito di recuperare e restituire all'Erario oltre 125 milioni di euro.