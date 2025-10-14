Incidente sulla Provinciale, strazio senza fine: muore anche l'altro 17enne Francesco Perrone è deceduto in ospedale a Caserta: nell'impatto era morto l'amico Christian Femiano

Due giovani vittime spezzate, ancora sangue sulle strade della Campania ed in particolare della provincia di Caserta. Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi sulla strada provinciale che collega Caiazzo ad Alvignano.

Nell'impatto aveva perso la vita Christian Femiano. A distanza di qualche giorno, ha smesso di battere anche il cuore di Francesco Perrone, 17 anni.

Ricoverato all'ospedale di Caserta, i medici non sono riusciti a salvargli la vita: troppo gravi le ferite riportate nel sinistro.

La comunità di Caiazzo è sconvolta dal dolore per una tragedia inimmaginabile. In queste ore si prega per il fratello di Christian, rimasto anch'egli coinvolto nell'incidente e ricoverato in gravi condizioni.

«In questo momento di immenso dolore, la città si stringe attorno ai genitori, ai nonni, alla sorellina e a tutti i suoi cari, con silenzioso rispetto e profonda vicinanza - il messaggio del sindaco Stefano Giaquinto -. Un pensiero sentito va anche ai suoi amici, ai compagni di scuola, a tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene. Francesco amava la vita, e la affrontava con entusiasmo, generosità e sorriso. Insieme, troveremo il modo per non dimenticare la sua giovane vita, volata via troppo presto», le parole del primo cittadino casertano che ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali.