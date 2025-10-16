Rapine a ragazzini e anziani: presa la banda. Ci sono tre minorenni Avvicinavano le vittime con una scusa nei parchi pubblici o in punti di ritrovo

Rapine ai danni di ragazzini e anziani: sgominata la banda, 5 arresti in provincia di Caserta. Ci sono tre 17enni e due 19enni tra i giovanissimi destinatari di una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord e del Tribunale per i Minorenni di Napoli che dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare. In carcere sono finiti i due maggiorenni, un cittadino tunisino e un ucraino di 19 anni, mentre sono stati collocati in comunità i tre minorenni, tutti cittadini italiani di 17 anni, per i reati di concorso in rapina aggravata e lesioni personali. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord e dalla Procura per i Minorenni di Napoli, condotte dai Carabinieri della Stazione di Aversa tra i mesi di gennaio e marzo 2025, hanno consentito di ricostruire 6 rapine aggravate dall'uso delle armi ed una tentata, non consumata per la reazione della vittima. In particolare, i destinatari del provvedimento sono gravemente indiziati di aver partecipato a vario titolo e in diversi episodi alla commissione di rapine ai danni di minorenni e ultrasessantacinquenni, approfittando quindi di persone particolarmente fragili e vulnerabili, nel centro di Aversa e in alcuni comuni limitrofi. Il modus operandi era collaudato: avvicinavano le vittime con delle scuse presso parchi pubblici o punti di ritrovo in orario notturno per poi minacciarle con una pistola o con dei coltelli al fine di farsi consegnare lo smartphone e i portafogli per poi darsi alla fuga. In alcune occasioni la minaccia era accompagnata dalla violenza e al solo fine di appropriarsi della refurtiva spesso di modico valore, percuotevano la vittima, causando lesioni personali.

L'immediato intervento dei militari dell'Arma sul posto aveva consentito, già il 17 marzo 2025, di arrestare in flagranza di reato uno degli indagati, che aveva tentato la fuga dopo aver perpetrato una rapina con la minaccia di una bottiglia di vetro spaccata ai danni di due minorenni all'interno del parco "Pozzi" di Aversa.

Gli accertamenti effettuati nell'immediatezza hanno consentito di ricostruire le concitate fasi delle diverse azioni criminali attraverso raccolta e successiva analisi delle immagini dei sistemi di sorveglianza pubblici e privati, che hanno permesso di raccogliere gravi indizi in ordine alla responsabilità dei cinque giovanissimi, indizi poi riscontrati attraverso la raccolta delle testimonianze dei presenti, le descrizioni e i racconti forniti dalle vittime