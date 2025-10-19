Aggredisce la compagna incinta dopo una lite, 20enne denunciato Attivate le procedure previste dal "Codice Rosso"

Dovrà rispondere di maltrattamenti il 20enne napoletano denunciato dai carabinieri di Santa Maria Capua Vetere. I militari sono intervenuti per una lite domestica nel comune casertano.

I carabinieri hanno trovato la compagna, di appena 18 anni e incinta, in evidente stato di agitazione e con segni compatibili con un'aggressione: a loro ha raccontato di essere stata spinta e colpita dal compagno al culmine di una discussione accesa, scoppiata per futili motivi.

Sul posto anche il personale del 118, che ha soccorso la ragazza: la coppia aveva preso in affitto l'abitazione teatro della lite.

La procura di Santa Maria Capua Vetere e' stata immediatamente informata dai carabinieri, che hanno operato seguendo le procedure previste dal "Codice Rosso".